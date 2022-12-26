Turkish Airlines EuroLeague'de Panathinaikos'u 88-69 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maç sonu ayrılığı açıklamıştı. Sezon başında Fenerbahçe 'den transfer edilen basketbolcuya İtalya'dan talip çıktı.





PANATHINAIKOS'U YIKTI

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 15'inci haftasında Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederek 8'inci galibiyetini aldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-26 önde tamamlayan Anadolu Efes'te Will Clyburn kaydettiği 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Dwayne Bacon 20 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Anadolu Efes, 16'ncı haftada 29 Aralık Perşembe günü Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Panathinaikos ise 30 Aralık Cuma günü Olympiakos ile sahasında karşı karşıya gelecek.

LİGDE RAKİP FENERBAHÇE BEKO

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu 12. hafta maçında Anadolu Efes’i konuk ediyor. 26 Aralık Pazartesi günü 19.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 tarafından canlı yayınlanacak. Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 11 maçta sekiz galibiyet elde etti. Ligde liderlik koltuğunda 22 puanla Türk Telekom maç fazlasıyla oturuyor. Fenerbahçe Beko 20 ve Anadolu Efes 19 puanla onu takip ediyor.

ERGİN ATAMAN: HARİKA SAVUNMA YAPTIK

Ergin Ataman, Panathinaikos mücadelesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli başantrenör, görüşlerini şu şekilde aktardı: “Bu maçta harika savunma yaptığımızı düşünüyorum. Tüm maçı kontrol altında tuttuk. Sadece 20 sayı atan Dwayne Bacon etkili oldu. Dunston’ın savunmadaki agresifliğimizi artırdığını düşünüyorum. Topa da daha fazla katkı yaptık.”

'POLONARA'DAN İSTEDİĞİMİZ VERİMİ ALAMADIK'

Deneyimli antrenör Ergin Ataman, adı transfer haberlerinde geçen ve Panathinaikos karşısında süre almayan Achille Polonara hakkında şöyle konuşmuştu: “Polonara’dan ne yazık ki istediğimiz verimi alamadık. O yüzden lig maçlarında da kullanmıyoruz. Bu da onda bir mutsuzluk yaratmış durumda. Menajeri bizimle temasa geçti ve isteyen kulüpler olduğunu söyledi. İki hafta sonra Euroleague'de bir haftalık bir transfer süreci var. Biz de kendisine uygun koşullar oluşursa bunu konuşabileceğimizi belirttik. Polonara gittiği takdirde 1-2 alternatifimiz var, duruma bakıyoruz. Mutsuz bir oyuncuyla devam etmek istemeyiz. Ancak bugün oynamamasının sebebi planla alakalıydı. O yüzden yer vermedik. Taktiksel olarak biz onu kullanmaya devam edeceğiz.”

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Bu yaz Fenerbahçe Beko’dan ayrılarak büyük beklentilerle Anadolu Efes kadrosuna katılan Achille Polonara, şu ana kadarki etkisiz performansıyla hayal kırıklığı yarattı. EuroLeague’de bu sezon toplam 14 karşılaşmada süre bulan Achille Polonara, maç başına 2.9 sayı ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.

İTALYAN EKİBİ TALİP OLDU

La Repubblica kaynaklı bir haberde, Virtus Bologna’nın deneyimli oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti. Ancak Polonara’nın talipleri bununla sınırlı değil. Omri Manhime’nin haberine göre, bir diğer EuroLeague ekibi Maccabi Tel Aviv de Achille Polonara’yı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Kariyerinde 2019 ile 2021 yılları arasında Baskonia forması terleten 31 yaşındaki oyuncu, burada yakaladığı çıkışın ardından Fenerbahçe Beko’nun radarına girmişti. Ülkemizde Fenerbahçe forması ile zaman zaman etkili performanslar ortaya koysa da genel olarak beklentileri karşılayamayan Polonara, bir sonraki durağı Anadolu Efes’te de henüz vasatı aşabilmiş değil.





SHANE LARKIN'IN DURUMU

Ataman, Panathinaikos maçında oynaması beklenen ama bir kez daha maç kadrosunda yer almayan Shane Larkin’in durumuyla ilgili olarak “Larkin’in elindeki sakatlık geçti ancak Büyükçekmece maçında ayağından ciddi bir sakatlık geçirmişti. Onu bekliyoruz. Durumunu Fenerbahçe maçının olduğu gün değerlendireceğiz. Bu hafta mı olur gelecek hafta mı bakacağız” ifadelerini kullandı. (Skorer)



