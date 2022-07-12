Anadolu Efes'te Chris Singleton ile yollar ayrıldı
THY EuroLeague'i üst üste 2 kez kazanma başarısı gösteren Anadolu Efes'te yeni sezon yapılanması tüm hızıyla sürüyor. İstanbul ekibi, 32 yaşındaki Amerikalı uzun forvet pozisyonunda oynayan Chris Singleton ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton'a teşekkür edildi.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:
3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz.
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1546766425632784384