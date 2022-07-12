Turkish Airlines EuroLeague'de sezonu şampiyon olarak noktalayan Anadolu Efes, Chris Singleton ile yolların ayrıldığını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, 2 sezon üst üste EuroLeague kupasını kazanan takımın parçalarından olan Chris Singleton'a teşekkür edildi.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şu şekilde:

3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve kulübümüzde pek çok kupa kazanan Chris Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz.











