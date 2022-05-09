Turkish Airlines EuroLeague’de Final Four’a yükselen Anadolu Efes, 19-21 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek organizasyon öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Anadolu Efes'in tecrübeli basketbolcusu Bryant Dunston, düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes’in uzun pozisyonundaki oyuncularından Bryant Dunston, “Sezona hafif zorluklarla başlasak da sıralamada yukarı çıktık. Zorlu bir Milano serisini de geride bıraktık. Şu anda hedefimiz geçen yılki başarımızı tekrarlamak olacak. Olympiakos gibi zor bir rakiple karşılaşacak. Zorlu bir atmosfer olacak. Ama bu tip maçlara alışığımız, tecrübeliyiz. Önemli olan odaklanmış bir şekilde sahada olmak olacak” diye konuştu.

Eski takımı Olympiakos’a karşı oynayacak olmasıyla ilgili gelen soruya Dunston, “Eski takım arkadaşlarımla karşılaşacağım, eski koçumla karşılaşacağım. Ancak hava atışından sonra sahada herhangi bir arkadaşlık kalmıyor. Zor bir maç olacak” yanıtını verdi.

“TEK BİR HEDEFİMİZ VAR VE BU HEDEFE ODAKLIYIZ”

Takım olarak kimyalarının ilk günden beri iyi durumda olduğunu dile getiren Dunston, “Tek bir hedefimiz var ve bu hedefe odaklıyız. Sakin durumdayız, birbirimizi motive ediyoruz. Ne olursa olsun maç maç gideceğiz, pozisyon pozisyon bakacağız. Finale ulaşmak en büyük isteğimiz olacak” dedi.

DHA



