Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada: "2022-23 sezonu başında takımımıza katılan Achille Polonara ile yollarımızı ayırdık.Polonara, bu sezon takımımız ile Euroleague’de sekiz karşılaşmada 11:25 dakika ortalama süre alarak 2,8 sayı, 2,2 ribaunt ve 0,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise dört maçta görev alan Polonara, 25:39 dakika ortalama süre alarak 5,0 sayı, 5,8 ribaunt ve 2,0 asist ortalamaları yakaladı.

Achille Polonara’ya takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.







