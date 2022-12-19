2022 Dünya Kupası'nı unutulmaz bir final maçıyla Arjantin kazandı. Tangocuların Fransa ile olan mücadelesi Anadolu Efes - Tofaş maçıyla aynı ana denk geldi. Efesli yıldızların maçı bırakıp final maçını izlemesi kameralara yansıdı.





FİNALDE TAM 6 GOL

Arjantin’de golleri 23’üncü ve 109’uncu dakikada Lionel Messi, 36’ncı dakika Angel Di Maria kaydederken, Fransa’nın gollerini 80, 81 ve 118'inci dakikalarda Kylian Mbappe attı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.

MBAPPE’DEN HAT-TRİCK

2022 FIFA Dünya Kupası final karşılaşmasında Fransa Milli Takımı'nda forma giyen Kylian Mbappe, attığı 3 gol ile yıldızlaştı. Mbappe, Dünya Kupası’nda Fransa formasıyla çıktığı 7 maçta 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

RONALDO'NUN İZİNDE

Opta'nın verilerine göre; 2022 Dünya Kupası'nda yedi gole ulaşan Kylian Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu. Ronaldo'dan (2002) bu yana bir Dünya Kupası finalinde iki gol atan ilk oyuncu olan Kylian Mbappe'nin, Arjantin filelerine gönderdiği iki gol arasında sadece 97 saniye vardı.

MESSI’NİN İLK DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

SİNAN ERDEM'DE FİNAL HEYECANI

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes evinde TOFAŞ'ı 84-76 mağlup etti. Elijah Bryant'ın 30 sayıyla galibiyetine büyük katkı verdiği Anadolu Efes, ligde sekizinci galibiyetine ulaşırken, Tofaş altıncı kez mağlup oldu. 20.30'da başlayan mücadele Dünya Kupası finalinin uzatma ve penaltı anlarına denk geldi.

BEAUBOIS YIKILDI

Andolu Efes - TOFAŞ mücadelesinin devam ettiği bölümde kadroda bulunmayan isimler saha kenarında Arjantin - Fransa maçını izledi. Anadolu Efes'in Fransız yıldızı Rodrigue Beaubois, saha kenarına elinde telefonu açık şekilde geldi. Beaubois mücadeleyi Bryant Dunston, Achille Polonara ve kadro bulunmayan isimlerle takip etti. Fransız yıldız, Arjantin'in kupaya uzanmasıyla üzüldü.(Skorer)



