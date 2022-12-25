Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, kendi evinde Panathinaikos‘u 88-69 ile geçti ve 8. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmayı 23 sayı ve 10 ribauntla kapatan yıldız oyuncu Will Clyburn, maçın ardından özel açıklamalarda bulundu.





“İşleri toparlamamız gerekiyordu çünkü geçen hafta aldığımız iki mağlubiyetle birlikte geri adım atmıştık. Panathinaikos galibiyetiyle birlikte işler yeniden rayına oturdu ve daha da iyi olmak için çabalayacağız.”

Oyuna kenardan dahil olan Will Clyburn, sahada olduğu sürece parkeye kaçıncı dakikada adım attığıyla ilgilenmiyor: “CSKA‘da oynadığım dönemde de sık sık kenardan oyuna dahil oluyordum. Maça başlamak veya sonradan dahil olmak benim için önemli değil. Yalnızca oynamak istiyorum.”

“Ben sadece kendi oyunumu oynuyorum. İyi oynadığım veya kötü oynadığım dönemler olabilir ancak basketbolu farklı yönlerden oynuyorum ve amacım kazanmak. Bu benim için en önemli şey. Sahaya girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve yeteneklerimi takım galibiyeti için kullanıyorum.”

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Yıldız oyuncu, Anadolu Efes‘e uyum sürecine de değindi: “Benim için uyum sağlaması pek zor olmadı. Çünkü daha önce Nando De Colo, Cory Higgins, Sergio Rodriguez ile aynı takımda oynadım ve başarılı olduk. Vasilije Micic ve Shane Larkin ile oynamakta da sorun yaşamadım çünkü farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum.”

Will Clyburn, Ergin Ataman’ın “Ben çok kötü bir koçum, bu sebeple EuroLeague şampiyonu olamayacağız.” şeklindeki sözleri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda şöyle yanıtladı: “Açıkçası pek aldırış etmedim. Medyaya konuştuğu her şey medya ile koç arasında. Ben sadece sahaya çıkıp işimi yapıyorum.” (Eurhoops)