Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Vasilije Micic, NBA 'ye gidip gitmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Turkish Airlines EuroLeague'de geçtiğimiz sezon En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü almayı başaran Sırp yıldız, NBA hayalini itiraf ederken, düzenli olarak forma giyme garantisi istediğini dile getirdi.

Mozzartsport'a konuşan Micic, sezon sonu NBA gideceğine yönelik iddialara ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Dürüst olmak gerekirse NBA'e gitme arzum var. Ancak Oklahoma’daki insanlara da söylediğim gibi oraya oynamak için gitmek istiyorum. Mahalle arkadaşlarıma NBA’de oynadığımı söylemek ve onlara Oklahoma forması getirmek için gitmek istemiyorum, bu bana ilham vermiyor. Tecrübelerime göre, maçlarda oynamanın, takımın bir parçası olmanın, maksimumumu vermek için bana ilham verdiğini gördüm. Her zaman ana rol olmak zorunda değil, ama her zaman bana verilenler için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Diğer şeyler benim elimde değil. Onlara dürüstçe söyledim. Bazılarına kibirli ve aşırı sert gelebilir, ama durum bu."

Micic, bu sezon Anadolu Efes forması ile EuroLeague'de 18.1 sayı, 2.3 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.



