Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen “Pembe Top Sahada” projesinin 9. yılında Pembe Top, Pınar Deniz’in ellerinden havalanacak.

Meme kanseri farkındalığını arttırmak için hayata geçirilen “Pembe Top Sahada” projesi bu yıl ALBA Berlin maçında gerçekleşecek. Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, bu yıl 9. kez sahada olacak. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliği ile her yıl ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda gerçekleştirilen Pembe Top Sahada, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekiyor.

Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapacak farkındalık etkinliklerinin yanı sıra karşılaşma içerisinde gerçekleştirilecek yarışmalarda ise basketbolseverlere Pembe Top hediye edilecek.











