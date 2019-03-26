Türk basketbolunu Avrupa Kupaları’nda başarıyla temsil eden Anadolu Efes’in Turkish Airlines Euroleague’deki 400. maçı için özel olarak sınırlı sayıda satışa sunulan Sportive formaları büyük ilgi gördü.

Anadolu Efes’in forma ve spor giyim partneri Sportive tarafından üretilen ve kulübün bugüne kadar EuroLeague maçlarında sahaya çıkan tüm oyuncuların isimlerinin de yer aldığı formalar, gördüğü yoğun talep sebebiyle www.sportive.com.tr’de yeniden, XS’ten XXXL’ye kadar beden seçenekleriyle satılmaya başlandı.

Anadolu Efes’in bu tarihi maçına özel olarak numara bölümünde 400 ibaresi, isim bölümünde de “Anadolu Efes” yazısı bulunan taraftar formalarını satın almak isteyenler, Sportive’in Anadolu Efes Fan Club üyelerine özel online alışverişte geçerli %20 indirim kampanyasından da 31 Mayıs 2019’a kadar yararlanabiliyor.