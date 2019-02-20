Anadolu Efes’in konuğu Olympiakos

Lacivert-beyazlı ekip, THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında yarın Yunanistan temsilcisini ağırlayacak.

20 Şubat 2019, Çarşamba 11:22
- A +
Anadolu Efes’in konuğu Olympiakos

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında yarın sahasında Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports Haber’den naklen yayımlanacak.

Kulüpler düzeyinde Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 22 müsabakada 14 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.

Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Olympiakos ise 12 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atina’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 88-81 kaybetmişti.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.