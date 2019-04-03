Anadolu Efes’in konuğu Olimpia Milan

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve son hafta maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.
Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off’larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.
Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın ise play-off’a kalma şansı sürüyor.
AA