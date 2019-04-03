Anadolu Efes’in konuğu Olimpia Milan

Lacivert-beyazlılar THY Avrupa Ligi’nde 30. ve normal sezonun son hafta maçında yarın sahasında AX Armani Exchange Olimpia Milan ile karşılaşacak.

03 Nisan 2019, Çarşamba 10:14
- A +
Anadolu Efes’in konuğu Olimpia Milan

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve son hafta maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off’larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.

Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın ise play-off’a kalma şansı sürüyor.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.