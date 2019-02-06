Anadolu Efes’in konuğu Herbalife Gran Canaria

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 22. haftasında evinde İspanyol ekibi Gran Canaria ile ikinci kez karşılaşacak. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Efes 94-90 kazandı.

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 21 haftada Efes 13 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Gran Canaria ise 6 galibiyet, 15 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.

2. randevu

Anadolu Efes ile Gran Canaria THY Euroleague tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakadan lacivert-beyazlılar 94-90'lık skorla galip ayrıldı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes, 85.0 sayı ortalamasıyla oynarken, Gran Canaria ise 79.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda R. Beaubois 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. İspanyol temsilcisinde ise C. Evans 10.3 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkı sağlıyor.

İHA