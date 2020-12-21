Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan, 16. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun mücadele ettiği THY EuroLeague'in 16. haftasında yarın ve 23 Aralık Çarşamba günü 9 karşılaşma yapılacak.

Yedi galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İspanya’nın Barcelona takımını konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.

Beş galibiyete sahip Fenerbahçe Beko ise Yunanistan’ın Olympiakos takımını ağırlayacak. İki takım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 23 Aralık Çarşamba günü saat 20.45’te karşılaşacak.

Program

THY Avrupa Ligi’nin 16. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 Zenit (Rusya) - Kızılyıldız mts (Sırbistan)

20.30 Anadolu Efes - Barcelona (İspanya)

22.15 Maccabi Playtika (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.45 ASVEL (Fransa) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)

23 Aralık Çarşamba:

20.00 Zalgiris (Litvanya) - Bayern Münih (Almanya)

20.45 Fenerbahçe Beko - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 AX Armani Exchange Milan (İtalya) - TD Systems Baskonia (İspanya)

23.00 Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya)