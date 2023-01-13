Euroleague'nin çift maçlı haftasında Anadolu Efes, İspanya deplasmanında turunu sürdürecek. Haftanın açılış karşılaşmasında, Valencia'ya 81-71’lik skorla kaybeden Lacivert-Beyazlılar, bugün Barcelona karşısına çıkacak.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maçı Anadolu Efes 96-86 kazanmıştı. Euroleague'de son 5 maçta 3. yenilgisini alan Efes 18. maçta, 9 galibiyet, 9 mağlubiyetle 9. sıraya kadar geriledi. Barça ise 18 maçta 12 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.