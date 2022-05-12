Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 2020-21 sezonunda tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, Anadolu Efes'in şampiyonluğunu, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda ölümsüzleştirme kararı aldı. Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından anıt yaptıran Bahçelievler Belediyesi, 16 mayıs pazartesi günü saat 13:00'te gerçekleştireceği törenle anıtın açılışını gerçekleştirecek. Düzenlenecek törene; Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenör Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticileri de katılacak.

Anıta ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in kupasını, spor denilince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimizde anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce Anadolu Efes'in kazandığı Koraç Kupası'nı ve Galatasaray 'ın UEFA Kupası'nı da Bahçelievler'de anıtlaştırdık. Beşiktaş 'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge, Fenerbahçe Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı THY EuroLeague şampiyonluk anıtları da Bahçelievlerimizi süslemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.