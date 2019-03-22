Anadolu Efes’in Euroleague play-off biletleri satışta

Anadolu Efes'in, THY Euroleague'in play-off turunda sahasında oynayacağı ilk 2 maç için bilet paketi satışa çıkarıldı

22 Mart 2019, Cuma 17:20
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Anadolu Efes’in Euroleague play-off biletleri satışta

Basketbol THY Euroleague’inde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes’in, play-off’ta sahasında oynayacağı ilk 2 maç için bilet paketi satışa çıktı.

Yapılan açıklamada, play-off’a 4. sıradan girmeyi garantileyerek saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlıların, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı ilk 2 maçın biletlerinin paket halinde satışa sunulduğu belirtildi.

"BenimYerimBurası" etiketiyle satışa çıkarılan biletlerin fiyatları 45 ile 150 lira arasında değişiyor.

Anadolu Efes, play-off’taki ilk maçını 16 ya da 17 Nisan, ikinci maçını ise 17 ya da 18 Nisan’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak.

Lacivert-beyazlıların play-off’taki rakibi iki haftası kalan normal sezonun bitiminde sonra belli olacak.

(AA)

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