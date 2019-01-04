Anadolu Efes'in efsaneleri Aydın Örs ve Naumoski, Bayern Münih maçını izlediler
Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes'in, Bayern Münih'i 92-77 mağlup ettiği maçta Anadolu Efes'in efsane isimleri Aydın Örs ve Petar Naumoski de maçı salonda takip ettiler.
Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 92-77 mağlup etmeyi başardı.
Anadolu Efes'in ve aynı zamanda Türk basketbolunun efsaneleri Aydın Örs ile Petar Naumoski de önemli mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip ettiler.
Taraftarlar iki isme de büyük ilgi gösterirken alkışlarıyla efsane isimleri onurlandırdılar.