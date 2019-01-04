Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih'i 92-77 mağlup etmeyi başardı.

Anadolu Efes'in ve aynı zamanda Türk basketbolunun efsaneleri Aydın Örs ile Petar Naumoski de önemli mücadeleyi Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip ettiler.

Taraftarlar iki isme de büyük ilgi gösterirken alkışlarıyla efsane isimleri onurlandırdılar.