Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 15. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’ya konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 636. maçına çıkacak. Uluslararası organizasyonlarda 635 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 286 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 388. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 195 yenilgi gördü.

- Barcelona Lassa’ya karşı 8 galibiyet

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Barcelona Lassa ile 24 kez karşılaştı.

Lacivert-beyazlı takım, İspanya ekibiyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 8 galibiyet elde etti, 16 defa sahadan yenik ayrıldı.

AA