Anadolu Efes'in Avrupa’daki 635 maçı

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 636. maçına çıkacak. Uluslararası organizasyonlarda 635 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 286 kez de mağlup oldu.

26 Aralık 2018, Çarşamba 10:28
- A +
Anadolu Efes'in Avrupa’daki 635 maçı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 15. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa’ya konuk olacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 636. maçına çıkacak. Uluslararası organizasyonlarda 635 maç yapan lacivert-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 349 galibiyet aldı, 286 kez de mağlup oldu.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 388. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 387 karşılaşmada 192 galibiyet ve 195 yenilgi gördü.

- Barcelona Lassa’ya karşı 8 galibiyet

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Barcelona Lassa ile 24 kez karşılaştı.

Lacivert-beyazlı takım, İspanya ekibiyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 8 galibiyet elde etti, 16 defa sahadan yenik ayrıldı.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.