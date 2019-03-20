Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 649. maçı

Anadolu Efes, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak.

20 Mart 2019, Çarşamba 10:25
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Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 649. maçı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 28. haftasında yarın deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost VOLI’ye konuk olacak.

Lacivert-beyazlı takım, Buducnost VOLI müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 649. maçına çıkacak.

Efes, Avrupa kupalarında bugün kadar oynadığı 648 karşılaşmanın 357’sini kazanırken, 291’ini kaybetti.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan beri yer aldığı Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 400 müsabaka oynadı.

Lacivert-beyazlı takım bu maçlara 200’er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AA

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