Anadolu Efes’in Avrupa kupalarındaki 646. maçı

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 25. haftasında yarın sahasında İspanya’ın Barcelona Lassa takımını konuk edecek.

Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 645 karşılaşmada 355 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 398. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 397 karşılaşmada 198 galibiyet ve 199 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 25 kez karşılaştı.

Lacivert-beyazlı takım, söz konusu maçlarda 8 galibiyet elde ederken, 17 kez mağlup oldu.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi’nde oynanan 13 karşılaşmada ise Anadolu Efes 4, İspanyol ekibi 9 galibiyet elde etti.

AA