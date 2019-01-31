Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a konuk olacak.

Efes, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarında 642. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa’da oynadığı 641 maçta 353 galibiyet ve 288 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde ise 394. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda 196 galibiyet ve 197 yenilgi aldı.

Öte yandan Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında daha önce 28 kez karşılaştı.

Bu maçların 10’unu Anadolu Efes kazanırken, 18 mücadeleden ise Panathinaikos galip ayrıldı.

AA