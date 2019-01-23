Anadolu Efes’in 641. Avrupa sınavı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 20. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 641. maçına çıkacak.

Efes, Avrupa’da oynadığı 640 maçta 353 galibiyet ve 287 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi’nde ise 393. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda ise 196 galibiyet ve 196 yenilgi aldı.

Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında 29 kez karşılaşırken, 7 galibiyet ve 22 mağlubiyet yaşadı.

AA