Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor.
Real Madrid, son 7 maçta Anadolu Efes'i mağlup ederken son 11 karşılaşmanın da 10'unu kazanan taraf oldu.
Temsilcimiz, Pablo Laso'nun çalıştırdığı dönemde Real Madrid'i 3 kez iç sahada mağlup etti.
2000'li yıllarda toplamda ise 21-6'lık Real Madrid üstünlüğü bulunuyor.
Temsilcimiz rakibine karşı son galibiyetini, 21 Nisan 2015'te oynanan Play-Off serisi 3. maçında Matt Janning'in son saniye üçlüğüyle 75-72 üstünlüğü yakalayarak almıştı.