Anadolu Efes'e karşı son yıllarda Real Madrid üstünlüğü

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Real Madrid'i konuk ederken son yıllardaki buluşmada İspanyol ekibinin üstünlüğü dikkat çekiyor.

24 Ekim 2019, Perşembe 19:35
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Anadolu Efes'e karşı son yıllarda Real Madrid üstünlüğü

Turkish Airlines EuroLeague'in dördüncü maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk ediyor. 

Real Madrid, son 7 maçta Anadolu Efes'i mağlup ederken son 11 karşılaşmanın da 10'unu kazanan taraf oldu.

Temsilcimiz, Pablo Laso'nun çalıştırdığı dönemde Real Madrid'i 3 kez iç sahada mağlup etti. 

2000'li yıllarda toplamda ise 21-6'lık Real Madrid üstünlüğü bulunuyor. 

Temsilcimiz rakibine karşı son galibiyetini, 21 Nisan 2015'te oynanan Play-Off serisi 3. maçında Matt Janning'in son saniye üçlüğüyle 75-72 üstünlüğü yakalayarak almıştı.

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