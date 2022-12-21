Son 2 sezonun THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes, bu yıl 12.’si düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri’ne damga vurdu. Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı Anadolu Efes 4 ödül birden aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve spor tutkunlarının oylarıyla yılın “enleri” seçildi. Boğaziçi Üniversitesi içerisindeki Albert Long Hall’de gerçekleştirilen törende; Yılın en iyi takımı: Anadolu Efes, Yılın En İyi Spor Yöneticisi: Alper Yılmaz, Yılın En İyi Antrenör: Ergin Ataman ve Yılın En iyi Basketbol Oyuncusu: Vasilije Micic ödüllerine layık görüldü.