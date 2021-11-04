Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftasında Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. 7 maçta sadece iki galibiyet elde edebilen Efes, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Son maçında Zalgiris Kaunas’ı 94-60 mağlup eden Lacivert-Beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Zenit ise 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes-Zenit maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 735. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 734 karşılaşmada 417 galibiyet ve 317 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 487. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 486 karşılaşmada 260 galibiyet ve 226 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Zenit St Petersburg, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de 2 takım arasında oynanan bu üç karşılaşmada Efes, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya’nın Zalgiris Kaunas takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 94-60 mağlup etmiş, Zenit St Petersburg ise İspanya’nın Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz takımını evinde 83-54 yenmişti. EuroLeague’de 7. haftanın ardından Anadolu Efes 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 14., Zenit St Petersburg ise 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 8. sırada yer alıyor.