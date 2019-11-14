Euroleague’de canlı bahis heyecanı Misli.com ile yaşanıyor. Anadolu Efes’in evinde Zenit ile karşılaşacağı zorlu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kaybınızda %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

Euroleague’de bu sezon kaldığı yerden devam eden Anadolu Efes son olarak Yunanistan’da iki zorlu maça çıkmış ve Panathinaikos’a kaybetse de Olympiakos’u devirmeyi başarmıştı. Basketbol Süper Ligi’nde ise üç maçtır kazanan Ergin Ataman’ın öğrencileri işin savunma kısmında seviyeyi artırmaya başladı. Kızılyıldız ve Olympiakos gibi rakiplerini 70 sayı ve altında tutmaları önemliydi. Zenit ise geride kalan 7 maçta yalnızca iki galibiyet alabildi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Anadolu Efes Euroleague’de çıktığı 7 maçın 5’ini kazandı.

- Zenit Euroleague’de çıktığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

- Anadolu Efes çıktığı 7 Euroleague maçının 5’inde rakiplerine 80 ve üzeri sayı şansı vermedi.

- Anadolu Efes bu sezon evinde çıktığı 7 resmi maçın sadece 1’inde kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ ANADOLU EFES DİYOR!

Anadolu Efes ile Zenit arasında oynanacak Euroleague 8. hafta mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i temsilcimizin galibiyetine oynamış durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU GÖKHAN GERMAN’IN TERCİHİ

Anadolu Efes'in zirve iddiası devam ediyor. İyi basketbol oynuyorlar. İlk defa Euroleague oynayan Zenit ise evinde hiç kazanamazken deplasmanda 2 galibiyet çıkardı. Hafife alınırsa tehlikeli olurlar. Efes kazanır ama çok fark oluşmayacağını düşünüyorum. 14.5 handikapta 2 seçeneğini öneriyorum.