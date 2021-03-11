Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris Kaunas. Ergin Ataman yönetimindeki Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de iyi başlayamadığı sezonda son 12 müsabakanın 10’unu kazanarak çıkış yakaladı. Bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle haftaya 5. sırada girdi. Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Litvanya’da oynanan maçı Zalgiris 89-73 kazanmıştı.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, temsilcimiz 8 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada ise Efes 7 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Stüdyo’da 1996 yılında kazanılan Koraç Kupası’nın 25. yılı kutlanacak.

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 714. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 713 karşılaşmada 405 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, EuroLeague’de ise 466. maçını yapacak.

Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 465 karşılaşmada 248 galibiyet aldı, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.