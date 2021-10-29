Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 7. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk ediyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan’ı 71-68 mağlup edebilen Ergin Ataman'ın öğrencileri, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. EuroLeague'de 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan’ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen temsilcimiz, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor. EuroLeague'de oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: Anadolu Efes 24-17 Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes-Zalgiris Kaunas maçı bu akşam saat 20:30’da başladı ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Avrupa arenasındaki 734. maçına çıkan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 733 karşılaşmada 416 galibiyet ve 317 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,8) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 486. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 485 karşılaşmada 259 galibiyet ve 226 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez karşılaşırken Efes, 9 galibiyet ve 13 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 karşılaşmada Anadolu Efes 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 18 karşılaşmada ise temsilcimiz 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 6. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan’ın Panathinaikos Opap takımına deplasmanda 95-69 mağlup olmuş, Zalgiris Kaunas ise İsrail’in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına deplasmanda 76-62 yenilmişti. EuroLeague’de 6. haftanın ardından Anadolu Efes 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 17., Zalgiris Kaunas ise 6 mağlubiyet ile 18. sırada yer alıyor.