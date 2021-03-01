Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında İspanya’nın Valencia Basket takımını konuk edecek. EuroLeague’in 26. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 106-74 mağlup etmiş, Valencia Basket ise Rusya’nın Zenit St Petersburg takımını deplasmanda 91-62 yenmişti. EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

Anadolu Efes-Valencia Basket maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

2 Mart Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Efes, İstanbul’da geçit vermiyor!

Anadolu Efes ile Valencia Avrupa kupalarında bugüne kadar sekiz kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan sekiz karşılaşmada Efes, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, İspanyol temsilcisi ile İstanbul’da oynadığı üç karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 712., EuroLeague'de 464. maç

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 712. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 711 karşılaşmada 403 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de ise 464. maçını yapacak. Temsilcimiz, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 463 karşılaşmada 246 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.