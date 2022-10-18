Anadolu Efes-Valencia Basket (CANLI)
THY Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes yeni sezonun 3. maçında Valencia Basket'i konuk ediyor. Kızılyıldız'ı deviren ancak Monaco'ya uzatmalarda kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, İspanyol ekibi karşısında galibiyeti hedefliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
THY Euroleague'i iki senedir şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Anadolu Efes yeni sezona da büyük umutlarla başladı. Lacivert-Beyazlılar, Sırp devi Kızılyıldız'ı 72-59 devirerek sezona harika bir başlangıç yaptı. Ergin Ataman'ın öğrencileri ikinci maçta Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelenin normal süresi 82-82 sona erdi, uzatmalarda Monaco 95-92 kazandı.
Yeni sezona bir galibiyet, bir mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes bugün de Valencia Basket'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...
Anadolu Efes-Valencia
1.PERİYOT | 21-20
İLK YARI | 45-45
Anadolu Efes-Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes-Valencia Basket karşılaşması 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele S Sports 2 ve S Sports Plus'tan naklen ekranlara gelecek.