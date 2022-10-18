Anadolu Efes-Valencia Basket (CANLI)

THY Euroleague'i iki senedir şampiyon olarak tamamlayan temsilcimiz Anadolu Efes yeni sezona da büyük umutlarla başladı. Lacivert-Beyazlılar, Sırp devi Kızılyıldız'ı 72-59 devirerek sezona harika bir başlangıç yaptı. Ergin Ataman'ın öğrencileri ikinci maçta Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelenin normal süresi 82-82 sona erdi, uzatmalarda Monaco 95-92 kazandı.

Yeni sezona bir galibiyet, bir mağlubiyetle başlayan Anadolu Efes bugün de Valencia Basket'i konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

Anadolu Efes-Valencia

1.PERİYOT | 21-20

İLK YARI | 45-45

Anadolu Efes-Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Valencia Basket karşılaşması 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele S Sports 2 ve S Sports Plus'tan naklen ekranlara gelecek.