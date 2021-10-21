Turkish Airlines EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, UNICS Kazan'ı ağırlayacak. Yeni sezona 4'te 0'la giren son şampiyon Anadolu Efes kötü gidişata 'dur' demek adına evinde oynayacağı UNICS Kazan karşısında kesin galibiyet almak için çıkacak. Sezonun ilk maçında Real Madrid’e 82-69 yenilen Lacivert- Beyazlı ekip, ardından CSKA’ya 100-96, ASVEL’e 75-73 ve Milan’a 75-71 mağlup oldu. 18 takımlı ligde Efes 17. sırada bulunuyor. UNICS Kazan ise 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 15. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes-UNICS Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes-UNICS Kazan maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hava atışını pembe top ile Demet Özdemir yapacak

Anadolu Efes-Unics Kazan maçında ayrıca, 2014'ten bu yana meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan #FarkındalığınŞampiyonu “Meme Kanseri Farkındalığı" için pembe top sahada olacak. Karşılaşmanın hava atışını pembe top ile birlikte başarılı oyuncu ve projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir yapacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak

EuroLeague'in 5. haftasında UNICS Kazan'ı konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 732. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 731 maçta 415 galibiyet ve 316 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'DE ise 483 karşılaşmada 258 galibiyet elde ederken, 225 maçı yenilgiyle tamamladı.

5. kez karşı karşıya gelecekler

Efes, UNICS Kazan ile Avrupa kupalarında 5. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip Avrupa Ligi’nde 4 kez karşılaşırken, üç maç Anadolu Efes’in üstünlüğüyle tamamlandı. Temsilcimiz, rakibi karşısında 1 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.