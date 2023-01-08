Ergin Ataman'ın öğrencileri, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. hafta maçında Gaziantep Basketbol’u Sinan Erdem Spor Salonu’nda 77-73 mağlup etmiş, Türk Telekom ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e deplasmanda 78-68 yenilmişti.





Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 13. haftanın ardından Anadolu Efes, dokuz galibiyet ve dört mağlubiyet ile üçüncü, Türk Telekom ise 10 galibiyet ve üç mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, Türk Telekom maçı ile birlikte Türkiye’deki 1645. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1505, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 24, Türkiye Kupası’nda 112, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 1506. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1505 karşılaşmada 1169 galibiyet, 333 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (Galibiyet yüzdesi: % 77,67)

Anadolu Efes, Türk Telekom ile bugüne kadar oynadığı 80 karşılaşmada 64 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı.





İki ekip arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 70 karşılaşmanın 57’sinde takımımız galip gelirken, iki takım arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan sekiz karşılaşmanın altısı Anadolu Efes, ikisi Türk Telekom lehine sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar iki takımın iki randevusunda ise ekipler birbirlerini birer kez mağlup etti.