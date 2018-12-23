Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ’ı 93-81 mağlup etti.

Karşılaşmaya Micic ve Moerman’ın sayılarıyla başlayarak 2. dakikayı 6-3 önde geçen Anadolu Efes, Moerman’dan skor katkısı almaya devam edince, 4. dakikada 6 sayılık (7-13) fark yakaladı. Rakibine Garrett ve Kadji ikilisiyle karşılık veren TOFAŞ, 7-0’lık seri yakalayarak, 5. dakikada skoru 14-13 lehine çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek, Bursa temsilcisinin 24-22 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte özellikle savunma ribauntlarında sıkıntılar yaşayan TOFAŞ karşısında Anadolu Efes, hücumda yüksek yüzdeyle dış atışlardan Simon ve Micic ile sayılar bulunca 15. dakikada skor üstünlüğünü (32-28) tekrar eline geçirdi. Bu dakikadan itibaren oyunu iyice domine eden lacivert-beyazlılar, Beaubois ve Simon ikilisinin etkili performansıyla 13-0’lık seri yakaladı ve farkı çift hanelere (43-30) çıkardı. TOFAŞ, Weems ve Kadji ile farkı azaltmaya çalışsa da Anadolu Efes soyunma odasına 45-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, set hücumlarını sabırlı bir şekilde kullanarak, Simon ve Moerman ile skor üretti ve 23. dakikada fark tekrar çift hanelere çıktı: 41-53. Oyun konsantrasyonunu kaybeden TOFAŞ karşısında, dış atışlardan bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü elinde tutan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 70-59 üstün girdi.

Son çeyreğe hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan TOFAŞ, Elegar, Mejia ve Yiğit Arslan üçlüsüyle oyuna tekrar tutunarak, 33. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın aldığı molanın ardından parkeye farklı bir oyun yapısıyla çıkan konuk ekip, Dunston, Ahmet Buğrahan Tuncer ve Micic ile sayılar bularak, 8-0’lık seri yakaladı ve farkı 37. dakikada 17 sayıya kadar çıkardı. Açılan farkın rahatlığıyla rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 93-81 galip ayrıldı.

TOFAŞ’ta Garrett 15 sayıyla oynadı. Anadolu Efes’te 22 sayı üreten Simon maçın en skorer ismi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ: 81 - Anadolu Efes: 93

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Ziya Özorhon

TOFAŞ: Garrett 15, Mejia 8, Weems 9, Kadji 13, Muhsin Yaşar 5, Berkan Durmaz 2, Barış Ermiş 7, Yiğit Arslan 10, Elegar 12

Anadolu Efes: Beaubois 15, Metecan Birsen, Moerman 15, Micic 20, Dunston 13, Doğuş Balbay 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 3, Simon 22

1. Periyot: 24-22

Devre: 39-45

3. Periyot: 59-70