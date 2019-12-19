Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nde CSKA Moskova’yı ağırlıyor

Avrupa Ligi tarafından haftanın maçı seçilen karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.30’da başlayacak. Bu sezon üst üste 8 maç kazanan lacivert-beyazlı takım, toplamda 12 galibiyetle zirvede yer alıyor. CSKA Moskova ise 9 galibiyet ve 5 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın biletleri iki hafta öncesinden tükenmişti.

Avrupa’da 673. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 673. maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında 672 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 376 galibiyet ve 296 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi’nde mücadele eden Anadolu Efes, 424 maçta 219 galibiyet elde ederken, 205 maçı yenilgiyle tamamladı. CSKA Moskova ile 28 kez karşılaşan lacivert-beyazlı ekip, rakibine 9 kez üstünlük kurdu.

AA