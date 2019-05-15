Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için İspanya’ya gitti.

Lacivert-beyazlı ekip, Vitoria-Gasteiz kentinde 17-19 Mayıs’ta Fenerbahçe Beko, Real Madrid ve CSKA Moskova’nın da mücadele edeceği Dörtlü Final için İspanya’ya hareket etti.

İstanbul Havalimanı’ndan özel uçakla İspanya’ya giden lacivert-beyazlı kafilede, teknik ekip ve basketbolcuların aileleri de yer aldı.

İspanya’ya hareket etmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko ile yapacakları yarı final maçıyla ilgili, "İyi durumdayız. Normal bir maç gibi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe Beko iyi tanıdığımız bir takım. Onlar da bizi iyi tanıyor. Zor bir maç olacağı kesin ama sonuçta orada olmak, böylesine büyük bir organizasyonda Türkiye’yi temsil etmek ve Dörtlü Final’de iki Türk takımının yer alması çok güzel. Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyoruz. Normal sezonun lideri olarak geliyorlar. Biz de kendimize güveniyoruz." diye konuştu.

Basketbolcuların görüşleri

Takım kaptanı Doğuş Balbay ise iki Türk takımının Dörtlü Final’de olmasının basketbol tarihi açısından önemine değinerek, "Hem Türk basketbolu hem de spor tarihimiz açısından çok mutluyuz. Dörtlü Final’de iki takımımız olacak. Ülkemiz, basketbolumuz ve tanıtımımız için çok önemli. Tüm dünyanın takip ettiği bir organizasyon. Orada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko maçına iyi hazırlandıklarını anlatan Doğuş, "Tanıdığımız bir takım. Kağıt üzerinde Dörtlü Final’de daha tecrübeli olarak gözükse de biz daha aç ve istekliyiz. Güzel bir maç olacak ama sonunda Türk basketbolu kazanacak. Umarım finale çıkan takım biz oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, Dörtlü Final’e iyi hazırlandıklarını anlatarak, "Hepimizin çok uzun süredir beklediği büyük bir organizasyon. İyi hazırlandık. Hepimiz cuma günkü Fenerbahçe Beko maçını bekliyoruz. Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Onları yenebileceğimizi biliyoruz. Daha önce üç kez mağlup ettik. Güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvat basketbolcu Krunoslav Simon ise Dörtlü Final’in harika bir organizasyon olacağını belirterek, "Birbirine yakın kalitede dört takım mücadele edecek. Çok heyecanlıyız." diye konuştu.

AA