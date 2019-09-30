Anadolu Efes taraftarla buluştu

Anadolu Efes Spor Kulübü, ÖzdilekPark İstanbul’da taraftarlarıyla buluştu.

Sportive’in 2 sezondur forma ve spor giyim partneri olduğu Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni sezonda giyeceği lisanslı ürünlerin de tanıtıldığı taraftar buluşmasına basketbolseverlerin ilgisi çok yoğun oldu. Taraftarlar, etkinliğin başlamasından saatler önce sıra oluşturdu.

Anadolu Efes’in 16 oyuncusunun hazır bulunduğu etkinlikte basketbolcular Sportive tarafından üretilen lisanslı ürünleri taraftarları için imzaladı. Ayrıca Anadolu Efes’in tarihinde 12. kez kazandığı Cumhurbaşkanlığı Kupası da ziyaretçilerin fotoğraf çektirebilmesi için sergilendi.