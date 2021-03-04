Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, başarılı gidişatını sürdürmek adına 28. maç döneminde Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki dev maçta CSKA Moskova'yı konuk etmeye hazırlanıyor. 20:30'da başlayacak mücadele öncesinde ise basketbolseverleri bol sohbet ve keyifli yayını ile Anadolu Efes Stüdyo bekliyor olacak.

Saat 19:00'da 15. bölümü yayınlanacak Anadolu Efes Stüdyo'nun yine oldukça önemli konukları bulunuyor. Başarılı oyuncu Bora Cengiz ve basketbol yorumcusu Nihan Cabbaroğlu, Anadolu Efes Stüdyo'nun konukları olacak.

Anadolu Efes Stüdyo, özel konukları ve yeni bölümüyle bu akşam saat 19:00'da Anadolu Efes'in Twitter ve YouTube kanallarında canlı yayında!