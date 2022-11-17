Maçı ekranlarından takip eden seyirciler için Sinan Erdem’in muhteşem atmosferini ekrana taşıyan Anadolu Efes Stüdyo programı ise sezonun 5. bölümüyle Anadolu Efes Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Ezgi Avcı’nın moderatörlüğünü üstlendiği programda izleyicileri çeşitli sürprizler ve hediyeler bekliyor olacak. Sezonun beşinci programına S Sport F1 Spikeri ve TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve S Sport Spikeri Orkun Çolakoğlu konuk olacak

Sinan Erdem yine kapalı gişe

Anadolu Efes taraftarı son 2 sezondur olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmıyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes – FC Barcelona maçı öncesinde satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

Garenta ile #HouseofBlue Oyunları devre arasında seyirciler ile buluşuyor

Anadolu Efes’in 2022-2023 sezonu öncesinde taraftarından aldığı itici gücü, "Gurur", "Aidiyet" ve "Adanmışlık" duygularını vurgulayan yeni teması #HouseofBlue Oyunları devre arasında seyirciler ile buluşuyor. Garenta’nın #HouseofBlue temasına özel hazırlamış olduğu oyunu kazanan iki şanslı taraftar, iki günlük araç kiralama ve Anadolu Efes forması kazanacak.

Anadolu Efes-FC Barcelona karşılaşması saat 20.30’da S Sport ve S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.