Anadolu Efes savunmasından EuroLeague rekoru!

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off serisi ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Olimpia Milano'yu 64-48 mağlup etti. Anadolu Efes'in İtalyan ekibi karşısında özellikle savunma anlamında sergilediği performans, EuroLeague'de Play-Off maçları özelinde birçok rekorun ortaya çıkmasını sağladı.





Play-Off'ta ev sahibi olarak en düşük sayı!

Anadolu Efes'in başarılı savunması, Olimpia Milano'yu 48 sayıda tuttu. Bu ev sahibi bir takımın Play-Off maçlarında attığı en düşük skor oldu. Daha önceki rekor da bir başka İtalyan takımına aitti. Monrepaschi Siena, 2009'da Panathinaikos'a karşı evinde 53 sayıda kalmıştı.

Olimpia Milano'nun en düşük Play-Off sayısı

İç sahada EuroLeague tarihine geçen 48 sayı, Olimpia Milano'nun da bir Play-Off maçında attığı en düşük sayı oldu. Daha önce Olimpia Milano, 2014'te Maccabi Tel Aviv'e karşı 63 sayıda kalmıştı. Anadolu Efes karşısında ise o düzeyin bile 15 sayı altında kalmış oldular.

Ayrıca 48 sayı, saha fark etmeksizin bakıldığında bir Play-Off maçında atılan en düşük beşinci sayı oldu.