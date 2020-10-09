THY Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve bir süre Shane Larkin'i kullanamayacak Anadolu Efes, AEK takımı ile kısa sözleşmesi biten Tyrese Rice'a kontrat teklif etti

Sportando'nun haberine göre Rise, geçtiğimiz günlerde tamamlanan FIBA Şampiyonlar Ligi sekizli finalinde AEK takımında yer almıştı. AEK, finalde kupayı kaybederken ABD'li oyuncunun da kontratı sona ermişti

1987 doğumlu oyuncu 2014 yılında EuroLeague şampiyonluğu kazanırken Barcelona, Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv, Brose Basket Bamberg, Panathinaikos, AEK gibi takımlarda görev yaptı