Anadolu Efes - Real Madrid serisi başlıyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti.

İki takım arasında EuroLeague'de bugüne kadar oynanan 32 maçın 23’ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid’deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Final Four'a yükseleceği Play-Off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe:

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı:

22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan’da Madrid’de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak)