Avrupa'nın dev kupası Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, bir kez daha unvanını korumak için sahaya çıkacak. Final Four Yarı Finali'nde Olympiacos'u, Vasilije Micic’in son saniye üçlüğü ile deviren Ergin Ataman'ın öğrencilerinin rakip, Barcelona engelini aşmayı başaran Real Madrid. Temsilcimiz, geçen yıl Play-Off'larda elediği 10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı olan Real'i bir kez daha saf dışı bırakmayı ve üst üste 2. şampiyonluğunu yaşayarak adını tarihe yazdırmanın peşinde olacak. Satranç mücadelesine benzer bir maça sahne olacak final öncesi geri sayım sürüyor. Basketbolseverler, dev maçın saat ve yayın bilgilerini de araştırıyor.

Anadolu Efes, üst üste 2. EuroLeague şampiyonluğu alarak adını tarihe yazdırma hedefiyle parkeye çıkacak.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Anadolu Efes ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Stark Arena'da oynanacak dev final, TSİ 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Final-Four Yarı Finali'nde Olympiakos'u Micic'in son 2 salisede attığı sayıyla deviren Lacivert-Beyazlılar, üst üste 3. kez şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Ergin Ataman: Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız

Anadolu Efes coachu Ergin Ataman: "Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Üst üste 3’üncü kez final oynuyoruz. Şampiyon unvanımızı korumaya çalışacağız. Zor bir final olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağız. Başlarında çok tecrübeli bir antrenör var. Hep değişik taktiklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Pota altında çok güçlüler. EuroLeague’in en güçlü kadrosuna sahipler. Farklı stratejilerin maçı olacak. Kısalarımızın yaratıcılığını kullanan bir takımız. Real Madrid ise uzunları daha iyi kullanan bir ekip. Bu sezon bir kez biz, bir defa da onlar kazandı. Zor bir final olacak.''

Pablo Laso: Mantalitemizi değiştirmemiz lazım

Real Madrid coachu Pablo Laso, "Fiziksel olarak toparlanmamız lazım. Mantalitemizi değiştirmemiz lazım. Farklı bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak için ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağım. Anadolu Efes’e büyük bir saygım var. Böyle bir takımı yenebilmek için pek çok şeyi doğru yapmanız lazım. Anadolu Efes, müthiş bir takım. Micic ve Larkin gidişatı değiştiren türden oyuncular. Tek işimiz onları durdurmak olmamalı. O zaman da başka opsiyon bulurlar. Geçen sezon bir anda Singleton fark yarattı. 3 sayılık basketi Simon attı. Önemli olan takım savunmasını yapmak."

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında 42. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 41 kez karşılaşırken, temsilcimiz, 14 galibiyet ve 27 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 2 maçta Efes, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de 2 takım arasında oynanan 39 karşılaşmada temsilcimiz 13 galibiyet ve 26 mağlubiyet elde etti. Anadolu Efes, bu sezon Real Madrid'i İstanbul'da 93-90 mağlup etti. İspanya'da oynanan mücadeleden ise İspanyol devi 82-69 galip ayrıldı.

Eksikler Krunoslav Simon ve Doğuş Balbay

Anadolu Efes’te yaşadığı sakatlık sonrasında bir süre takımdan ayrı kalan, sakatlığı beklenen sürede atlatamaması nedeniyle de sezonu kapattığı öğrenilen Krunoslav Simon, Real Madrid maçında forma giyemeyecek. Tedavi süreci devam eden Doğuş Balbay da Real Madrid maçı kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığını atlatan Rodrigue Beaubois’nın ise maç ve kondisyon eksikliğinden dolayı yarı finalde olduğu gibi finalde de az süre alması bekleniyor.

Efes, üst üste 3. kez finalde!

Anadolu Efes, Olympiacos’u saf dışı bırakarak üst üste üçüncü kez adını finale yazdırmış oldu. 2018-2019’da Fenerbahçe Beko’yu eleyerek finale yükselen ve finalde CSKA Moskova’ya mağlup olarak ikinci olan Anadolu Efes, pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunun ardından 2020-2021 yılında da CSKA Moskova’yı yarı finalde elemiş ve finalde de Barcelona’yı devirerek şampiyon olmuştu. Ergin Ataman’ın öğrencileri bu zaferle birlikte, üst üste üçüncü kez Avrupa’nın en büyük kupasında finale yükseldi.

EuroLeague Final Four'da Türkiye damgası!

Anadolu Efes’in finale yükselmesinin ardından EuroLeague Final Four’da üst üste altıncı kez bir Türk takımı finale yükselme başarısı gösterdi. 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018’de Fenerbahçe, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında ise Anadolu Efes finale yükselerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük organizasyonunun finalinde temsil etmiş oldu.

Real Madrid, EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı

10 şampiyonlukla EuroLeague tarihinin en çok şampiyon olan takımı unvanına sahip olan Real Madrid, şampiyonluk sayısını 11’e yükseltmek için Anadolu Efes karşısına çıkacak. En son 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe’yi mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Pablo Laso’nun öğrencileri, geçen sezon ise Final Four’a kalamamıştı.