Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Play-Off çeyrek final serisi ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. basamaktaki Real Madrid ile eşleşmişti. İki takım arasında EuroLeague'de bugüne kadar oynanan 32 maçın 23’ünü İspanyol ekibi kazanırken, 9 kez Anadolu Efes sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 73-65, Madrid’deki mücadeleyi ise Anadolu Efes 108-83 kazandı. 3 galibiyete ulaşan takımın adını Final Four’a yazdıracağı serinin ikinci karşılaşması 22 Nisan Perşembe günü yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes - Real Madrid maçı bu akşam saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

Avrupa arenasındaki 721. maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 720 karşılaşmada 410 galibiyet ve 310 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 473. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 472 karşılaşmada 253 galibiyet ve 219 yenilgi elde etti.

Play-Off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

22 Nisan Perşembe: 20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

27 Nisan Salı: 22.00 Real Madrid-Anadolu Efes

(Gerekmesi halinde 4. maç 29 Nisan’da Madrid’de, 5. karşılaşma ise 4 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak)

Ergin Ataman: Kazanarak başlamalıyız

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kazanarak başlamaları gerektiğini belirten Ataman, "Play-Off’ta her maçı ayrı değerlendirip, ilk maçta kendi stratejimizi ve oyun felsefemizi Real Madrid’e kabul ettirmemiz gerekiyor. Real Madrid’de Walter Tavares pota altında büyük güç. Usman Garuba’nın yükselen bir performansı var ve Trey Thompkins hem içeriden hem dış şutta etkili. Dış oyuncularının tamamının oyun görüşü çok iyi. İkili oyunları iyi oynuyorlar ve perdeleme çıkışı dış atışları çok etkili. Maçı kazanmamız için tabi ki hücum bizim için önemli ama mutlaka iyi savunma yapıp, hızlı hücuma çıkabilmeliyiz. Zorlu bir seri olacak. Kazanarak başlamalıyız" dedi.

Doğuş Balbay: Madrid'e avantajlı gitme hedefimiz var

Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Evlerinde oynayacakları maçlarda avantajı ellerinde tutup Madrid'e o şekilde gitme hedefleri olduğunu belirten milli oyuncu, "Real Madrid hem içeriden hem dışarıdan skor üretebilen ve geniş kadroya sahip bir ekip. Özellikle boyalı alanda Walter Tavares’in gücünü kullanmaya çalışacaklar. Biz kendi sistemimizi sahaya yansıtıp onların düzenini bozmaya çalışacağız. Evimizde oynayacağımız maçlarda avantajı elimizde tutup Madrid’e o şekilde gitme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.