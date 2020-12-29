Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç dönemimnde Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon EuroLeague'in en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 16 karşılaşmada 8'er galibiyet ve yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 9. sırada girdi. EuroLeague'de dört maçlık mağlubiyet serisini 16. haftadaki Barcelona galibiyetiyle sonlandıran Anadolu Efes, Real Madrid'i de yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor. İspanyol ekibi ise EuroLeague'de bu sezon 11 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Eflatun-beyazlılar, averajla Barcelona'nın ardında 3. sırada yer aldı.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Anadolu Efes'in Avrupa'daki 703. maçı

Avrupa arenasındaki 703. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 702 karşılaşmada 396 galibiyet ve 306 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,4) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 455. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 454 karşılaşmada 239 galibiyet ve 215 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

32 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, temsilcimiz dokuz galibiyet ve 23 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta takımımız bir galibiyet ve bir mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 30 karşılaşmada takımımız sekiz galibiyet ve 22 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 16. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın FC Barcelona takımını Sinan Erdem Spor Salonu’nda 86-79 mağlup etmiş, Real Madrid ise Almanya’nın Alba Berlin takımını evinde 91-62 yenmişti. Euroleague’de 16. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve sekiz mağlubiyet ile dokuzuncu sırada, Real Madrid ise 11 galibiyet ve beş mağlubiyet ile üçüncü sırada yer alıyor.