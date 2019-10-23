Turkish Airlines EuroLeague'in 4. haftasında İspanya temsilcisini konuk edecek. Anadolu Efes, sezona sahasında Barcelona yenilgisiyle başlamasına karşın, son iki maçında Alba Berlin ve Valencia’yı mağlup ederek çıkışa geçti. Real Madrid ise ilk iki maçında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX’u yendikten sonra geçen hafta Litvanya’da Zalgiris’e kaybetti.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma yarın akşam saat 20.15’te başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa’da 662. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 662. sınavını Real Madrid karşısında verecek. Geride kalan 661 maçta lacivert-beyazlılar, 366 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi’nde ise 413 maçta 209 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, 4.5 yıldır rakibini yenemedi

Anadolu Efes, Real Madrid’e karşı 4.5 yıldır maç kazanamıyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 21 Nisan 2015’te elde eden lacivert-beyazlılar, daha sonraki 7 maçı da yitirdi. Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında ise bugüne dek 30 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 23’ünü Real Madrid kazanırken, lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alabildi.

31. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 7 kez rakibini mağlup ederken, 23 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takım son olarak 2017-2018 sezonunda rakip oldu. O sezon oynanan iki karşılaşmada da takımlar evinde galibiyet yaşadı.

İki takım Euroleague ise 28 kez rakip oldu. Bu maçlarda da Madrid'in 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 84.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Real Madrid ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 19.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İspanyol temsilcisinde Anthony Randolph da 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.