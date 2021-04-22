Anadolu Efes - Real Madrid maçı iddaa oranları için tıklayın

Temsilcimiz Anadolu Efes, normal sezon tablosunu bitirdikleri sıranın ardından çeyrek finalde eşleştiği Real Madrid’i ilk karşılaşmada adeta sürklase ederek kazanmayı başarmıştı. Maçı 27 farkla kazanmayı başaran Anadolu Efes’te Rodrigue Beaubois ve Sertaç Şanlı yıldızlaşan performanslarıyla ön plana çıkmayı başardı.

Özellikle karşılaşmanın ikinci devresinde oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Ergin Ataman ve öğrencileri aynı performansı bir kez daha gösterip İspanya’daki 3. ve 4. karşılaşma öncesi avantajlı duruma geçme hedefinde olacak.

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Eşleşmenin ilk maçında yalnızca 63 sayıda kalan İspanyol ekibi Real Madrid’de ise skor dağılımı daha dengeli bir şekilde oldu. Normal sezonunda en iyileri arasında bulunan Walter Tavares karşılaşmada 10 sayı ve 9 ribaundluk performansı ile ön plana çıktı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki takımın daha önce karşı karşıya geldiği 33 mücadelenin 23’ünü İspanyol ekibi kazanırken 10’unu ise Anadolu Efes kazandı.

İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmaların ilkinde Real Madrid, İstanbul’da Anadolu Efes’i 65-73 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında İspanya’da oynanan mücadeleyi ise temsilcimiz Anadolu Efes 83-108’lik skor ile kazanmıştı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, Anadolu Efes ile Real Madrid’in karşı karşıya geleceği zorlu maçta %86 oranında ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU

Anadolu Efes, Euroleague Play-Off ilk maçında Real Madrid'i tam 25 sayı farkla mağlup etti. Son dönemde rakiplerini çok rahat mağlup eden ekibimiz, Play-Off'a da çıkışını sürdürdü. Miçiç son maçta darbeye dayalı bir sakatlık yaşadı ama oynaması bekleniyor. Efes oyun olarak da rakibe çok üstün durumda. Real, Campazzo, Deck ve Randolph'un yokluğunda hücumda opsiyonları sınırlı bir takım haline geliyor. Formda Efes'i yenebilmeleri çok ekstra şeyler yapmaları gerekiyor. Bu ışığı onlarda göremedim. Efes yine farklı kazanır. Tercihim 1.