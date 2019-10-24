Anadolu Efes - Real Madrid canlı izle (Efes - Real canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor.

ANADOLU EFES - REAL MADRID CANLI İZLE

Anadolu Efes, sezona sahasında Barcelona yenilgisiyle başlamasına karşın, son iki maçında Alba Berlin ve Valencia’yı mağlup ederek çıkışa geçti. Real Madrid ise ilk iki maçında Fenerbahçe Beko ile Maccabi FOX’u yendikten sonra geçen hafta Litvanya’da Zalgiris’e kaybetti.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

Biri Rudy Fernandez'den, diğer ikisi Anthony Randolph'tan olmak üzere maça 3 üçlük isabeti ile başlayan Real Madrid, 7:10 kala 0-9'luk üstünlüğü yakaladı. Larkin ve Dunston ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, 3 dakika kala 11-11'lik eşitliği elde etti. 2:19 kala da Micic'in basketiyle temsilcimiz, 13-11 öne geçti. Efes, 1:38 kala da Beaubois ile skoru 15-11 yaptı. İlk çeyrek de bu skorla sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-11

Efes'ten 18-2'lik seri

Anadolu Efes, ilk çeyreğin bitimine 7:10 kala 0-9'luk skorla geride olsa da ikinci çeyreğin bitimine 9:39 kala Chris Singleton'un üçlüğüyle skoru 18-11'e getirdi.

Bu kez ikinci çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz, 7:06 kala 22-13 ile 9 sayılık farkı yakaladı.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.15’te başlayan mücadele, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de .

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Avrupa’da 662. maç

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 662. sınavını Real Madrid karşısında verecek. Geride kalan 661 maçta lacivert-beyazlılar, 366 galibiyet ve 295 yenilgi aldı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren dahil olduğu THY Avrupa Ligi’nde ise 413 maçta 209 galibiyet elde ederken, sahadan 204 defa yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes, 4.5 yıldır rakibini yenemedi

Anadolu Efes, Real Madrid’e karşı 4.5 yıldır maç kazanamıyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 21 Nisan 2015’te elde eden lacivert-beyazlılar, daha sonraki 7 maçı da yitirdi. Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında ise bugüne dek 30 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 23’ünü Real Madrid kazanırken, lacivert-beyazlılar 7 galibiyet alabildi.

31. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa kupalarında bugüne kadar 30 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Efes 7 kez rakibini mağlup ederken, 23 kez de sahadan üzgün ayrıldı. İki takım son olarak 2017-2018 sezonunda rakip oldu. O sezon oynanan iki karşılaşmada da takımlar evinde galibiyet yaşadı.

İki takım Euroleague ise 28 kez rakip oldu. Bu maçlarda da Madrid'in 22-6 üstünlüğü bulunuyor.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 84.3 sayı ortalamasıyla oynarken, Real Madrid ise 80.0 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 19.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İspanyol temsilcisinde Anthony Randolph da 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkı veriyor.