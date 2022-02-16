Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 87-64

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka’yı 87-64'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, Dörtlü Final’e yükselen son ekip oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 56-29 önde tamamlayan Anadolu Efes’te Tibor Pleiss 20 sayıyla oynadı. Pınar Karşıyaka’da ise Amath MBaye 21 sayı kaydetti.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu

ANADOLU EFES: Pleiss 20, Micic 12, Moerman 10, Bryant 1, Beaubois 5, Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir 11, Larkin 16, Egemen Güven 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi 6

PINAR KARŞIYAKA: Tyus 10,Taylor 2, Colson 13, Burak Yıldızlı, Yunus Sonsırma, Can Korkmaz 10, Roll 2, Berkan Durmaz 6, M'Baye 21, Mahir Ağva

1’İNCİ PERİYOT: 25-12

DEVRE: 56-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 77-46



