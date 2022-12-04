Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maç sonucu: 111-112

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9.haftası, sezonun en heyecanlı maçlarından birine sahne oldu. Euroleague'de son 2 yılın şampiyonu olan ve üst üste 3 maç kazanarak çıkışa geçen Anadolu Efes ile arka arkaya aldığı 3 yenilgi sonrası, Merkezefendi galibiyetiyle nefes alan Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Müthiş çekişmenin yaşandığı ve iki uzatmaya giden mücadeleyi Pınar Karşıyaka 112-111 kazandı, 8. maçında 5. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise deplasmandaki Bursa yenilgisinin ardından bu sezon evinde ilk, toplamda ise 2. kez kaybetti.

Micic performansını lige de taşıdı

Karşılaşmaya iyi başlayan Karşıyaka Kuzminskas önderliğinde skor ilk çeyreği 30-27 önde tamamladı. Euroleague'de bu haftanın MVP'si seçilen Micic müthiş performansını lige de taşıdı ve takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Bu bölümde takımını sırtalayan Sırp skorere karşılık İzmir ekibi, skorda üstünlüğünü korudu ve devreyi de 46-42 önde geçti. İkinci yarıda Micic'e Clyburn ve Buğrahan'ın sayıları da eklenince, Anadolu Efes skoru lehine çevirdi, son bölüme 71-69 üstün girdi. Maçın itimine 30 saniye kala, McCollum'la Kaf Kaf 90-88 öne geçti ancak Clyburn 90-90 eşitliği buldu. Son topta McCollum atışı kaçırınca, karşılaşma uzatmaya gitti.

Egehan atamadı, Angola'dan 2 üçlük

Uzatmanın bitimine 16 saniye kala skor 99-99’da eşitlendi. Son 5 saniye kala Anadolu Efes’te Egehan Arna serbest atışlarda 2’de 0 atınca karşılaşma 2. kez uzatmaya gitti. İkinci uzatmaya Angola damgasını vurdu. Clyburn önderliğinde Lacivert-Beyazlılar skoru 105-101 yapsa da Angola üst üste bulduğu 2 üçlükle geçit vermedi, Karşıyaka 1.5 dakika kala 110-109 üstünlük sağladı. Pleiss'in sayısına Delgado karşılık verdi: 112-111. Son hücumda ise Egehan Arna topu kaçırınca, Karşıyaka maçı kazanan taraf oldu