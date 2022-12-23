Turkish Airlines EuroLeague’in 15. haftasında Anadolu Efes, 2022’nin son iç saha maçında seyircisiyle buluşacak. Lacivert Beyazlılar, Sinan Erdem'de Yunan temsilcisi Panathiakos'u ağırlayacak. Son olarak çift maçlı haftada; iç sahada Baskonia'ya 83-78, deplasmanda Partizan'a 82-79 kaybeden Ergin Ataman'ın öğrencileri, Panathinaikos karşısında galibiyet arayacak. Lacivert Beyazlılar, 14 maçta 7 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Panathinaikos da son iki maçında deplasmanlarda Valencia Basket (94-91) ve Barcelona'ya (74-68) mağlup oldu. Yunan ekibi 14 maçta 6 galibiyetle 11. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak ve bu akşam saat 20:30’da başlayacak Anadolu Efes-Panathinaikos maçı S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Avrupa arenasındaki 782. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 781 karşılaşmada 445 galibiyet ve 336 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 534. maçına çıkacak olan Lacivert Beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 533 karşılaşmada 288 galibiyet ve 245 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, temsilcimiz 13 galibiyet, 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 6 maçta Efes, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 28 karşılaşmada temsilcimiz 11 galibiyet, 17 mağlubiyet elde etti.

Turkish Airlines EuroLeague’in 14. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan’ın Partizan takımına deplasmanda 79-82 mağlup olmuş, Panathinaikos ise İspanya’nın FC Barcelona takımına deplasmanda 74-68 yenilmişti. EuroLeague’de 14. haftanın ardından Anadolu Efes, 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ile 7., Panathinaikos ise 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.